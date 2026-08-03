آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون

أكد النائب آلان عون دعمه الكامل للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون، وتوحيد الجهود خلفه بعيدًا عن الانقسام والتخوين، بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي واستقرار الجنوب وعودة الأهالي وإطلاق إعادة الإعمار.



وشدد بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا، على أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل لتعزيز السيادة وإسقاط ذرائع الاعتداءات، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء الدولة.