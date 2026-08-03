آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون

النائب آلان عون بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس جوزاف عون، وتوحيد الجهود خلفه بعيدًا عن الانقسام والتخوين، بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي واستقرار الجنوب وعودة الأهالي وإطلاق إعادة الإعمار.
- حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل لتعزيز السيادة وإسقاط… pic.twitter.com/rBNywDGs37
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 3, 2026
النائب آلان عون بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس جوزاف عون، وتوحيد الجهود خلفه بعيدًا عن الانقسام والتخوين، بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي واستقرار الجنوب وعودة الأهالي وإطلاق إعادة الإعمار.
- حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل لتعزيز السيادة وإسقاط… pic.twitter.com/rBNywDGs37