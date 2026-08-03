شحادة تداول مع عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

عرض وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ما حققته الوزارة في مجال اصدار المراسيم والقوانين المتصلة باختصاصها، إضافة إلى المشاريع التكنولوجية والخدماتية، وتنسيق العمل مع الوزارات الخدماتية الاخرى، وخطة عمل الوزارة للأشهر الستة المقبلة.



وأوضح الوزير شحادة انه تداول مع الرئيس عون في مسار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يحظى بالدعم الكامل لرئيس الجمهورية.