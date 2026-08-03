وزارة المالية: إقفال موقت لدائرتَي رسم الانتقال والضرائب غير المباشرة تمهيدًا لانتقالهما إلى كورنيش النهر

اعلنت وزارة المالية في بيان أنه، بسبب انتقال دائرة رسم الانتقال ودائرة الضرائب غير المباشرة من مبنى وزارة المالية – بشارة الخوري إلى مبنى وزارة المالية – كورنيش النهر – مستديرة العدلية (الطابق الأرضي)، ستُقفل الدائرتان أبوابهما أمام المراجعين بصورة موقتة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 03/08/2026 ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 05/08/2026 ضمناً.



ويأتي هذا الإقفال ريثما تُستكمل أعمال الانتقال والتجهيز وإعادة تنظيم العمل في المقر الجديد، بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات على أفضل وجه.



لذلك، أملت وزارة المالية من المواطنين وجميع أصحاب المعاملات والمراجعات أخذ العلم بمواعيد الإقفال المذكورة، وتأجيل مراجعاتهم خلال هذه الفترة، على أن يُستأنف استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 06/08/2026 في المقر الجديد الكائن في وزارة المالية – كورنيش النهر – مستديرة العدلية (الطابق الأرضي).



وشكرت وزارة المالية المواطنين على تفهمهم وتعاونهم، وتعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على هذا الإجراء الموقت، مؤكدةً حرصها على تأمين استمرارية الخدمات وتقديمها بكفاءة وفعالية في مقرها الجديد.