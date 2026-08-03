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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ميناسيان يدعو إلى قرع أجراس الكنائس والصلاة

أخبار لبنان
2026-08-03 | 05:14
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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ميناسيان يدعو إلى قرع أجراس الكنائس والصلاة
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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ميناسيان يدعو إلى قرع أجراس الكنائس والصلاة

أعلن المكتب الإعلامي في بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك أنه لمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، يدعو البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، جميع الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين، ولا سيّما المرضى والمسنّين، في مختلف الرعايا والمؤسسات التابعة للبطريركية، إلى الاتحاد معًا في لحظة صلاة ووفاء، استذكارًا لشهداء وضحايا الرابع من آب، وتضامنًا مع عائلاتهم التي ما زالت تحمل وجع ذلك اليوم الأليم.

وقال البيان: "وعليه، يطلب البطريرك أن تُقرع أجراس الكنائس في كل الرعايا في الساعة 6:07 من مساء الثلاثاء 4 آب 2026، في اللحظة التي تستعيد فيها بيروت ذكرى الانفجار الذي جرح قلبها وترك أثرًا عميقًا في ذاكرة لبنان وشعبه. كما يدعو الجميع، كلٌّ من مكانه، إلى إضاءة الشموع ورفع الصلاة لراحة نفوس الشهداء والضحايا، ولتعزية عائلاتهم وأحبّائهم، ولأجل شفاء المرضى والمتألّمين، سائلًا الله أن يمنح لبنان السلام والطمأنينة، وأن يحفظ أبناءه ويمنحهم القوة والرجاء للنهوض من كل ألم ومحنة".

وأضاف البيان: "يؤكد البطريرك ميناسيان أن ذكرى الرابع من آب ستبقى محفورة في الوجدان الوطني، وأن الصلاة في هذه الذكرى هي فعل وفاء ومحبة ورجاء، كي تبقى بيروت مدينة للحياة، ويبقى لبنان وطنًا للسلام والكرامة والرجاء".

أخبار لبنان

ذكرى

انفجار

مرفأ بيروت

ميناسيان

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