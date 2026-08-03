السفير الأميركي: المحادثات في روما لا تزال مستمرة... وينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية

“يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية. ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض.
هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية؛ إذ إن التسرع في المضي قدمًا قد يعرّض… pic.twitter.com/AIV1KQAqoc
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 3, 2026
“يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية. ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض.
هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية؛ إذ إن التسرع في المضي قدمًا قد يعرّض… pic.twitter.com/AIV1KQAqoc