إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026

أطلقت وزارة البيئة وبالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن الجهات الرسمية والدولية والشركاء المعنيين.



وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر في لبنان"، والممول من مرفق البيئة العالمية عبر البنك الدولي، بهدف تعزيز الوقاية من حرائق الغابات، والحد من مخاطرها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.