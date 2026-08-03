الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
أخبار لبنان
2026-08-03 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
0
min
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
أطلقت وزارة البيئة وبالشراكة مع وزارة الإعلام الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن الجهات الرسمية والدولية والشركاء المعنيين.
وتأتي هذه الحملة ضمن مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر في لبنان"، والممول من مرفق البيئة العالمية عبر البنك الدولي، بهدف تعزيز الوقاية من حرائق الغابات، والحد من مخاطرها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
أخبار لبنان
وزارة البيئة
وزارة الإعلام
الحملة الوطنية
حرائق
الغابات
التالي
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:38
الوزيران الزين ومرقص يطلقان حملة الوقاية من الحرائق: إعلام للوقاية من الحرائق وليس لمواكبة عمليات الإطفاء فحسب
أخبار لبنان
10:38
الوزيران الزين ومرقص يطلقان حملة الوقاية من الحرائق: إعلام للوقاية من الحرائق وليس لمواكبة عمليات الإطفاء فحسب
0
أخبار لبنان
2026-07-15
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
أخبار لبنان
2026-07-15
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
0
أخبار دولية
2026-07-24
إسبانيا تعلن حالة طوارىء وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات
أخبار دولية
2026-07-24
إسبانيا تعلن حالة طوارىء وطنية في مدريد بسبب حرائق الغابات
0
أخبار لبنان
2026-08-01
بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الرئة: وزارة الصحة اللبنانية وأسترازينيكا تطلقان حملة وطنية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر
أخبار لبنان
2026-08-01
بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الرئة: وزارة الصحة اللبنانية وأسترازينيكا تطلقان حملة وطنية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:06
مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل الأربعاء والخميس
أخبار لبنان
12:06
مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل الأربعاء والخميس
0
أخبار لبنان
12:05
تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي
أخبار لبنان
12:05
تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي
0
أخبار لبنان
12:00
وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
12:00
وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
11:58
الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة
أخبار لبنان
11:58
الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-22
ترامب: سنهاجم جسرا أو محطة طاقة لإيران مقابل كل سفينة تستهدفها
آخر الأخبار
2026-07-22
ترامب: سنهاجم جسرا أو محطة طاقة لإيران مقابل كل سفينة تستهدفها
0
منوعات
2026-04-27
فيديو يوثّق لحظة مرعبة... تمساح ضخم يتسلل إلى فندق فاخر في زيمبابوي: إليكم ما حصل!
منوعات
2026-04-27
فيديو يوثّق لحظة مرعبة... تمساح ضخم يتسلل إلى فندق فاخر في زيمبابوي: إليكم ما حصل!
0
اسرار
2026-06-10
أسرار الصحف 11-6-2026
اسرار
2026-06-10
أسرار الصحف 11-6-2026
0
رياضة
2026-07-29
ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي
رياضة
2026-07-29
ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
0
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
0
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
0
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
0
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
0
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
0
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
3
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
5
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
6
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
7
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
8
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More