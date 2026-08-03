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رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
2026-08-03 | 06:47
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رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
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رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
علمت الـLBCI أن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أمر بنقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من نظارة المعلومات في سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق الحكومي لإجراء فحوص روتينية والتأكد من سلامة وضعه الصحي، إلا أنه لا يزال متمنعاً عن تناول الدواء كما رفض إجراء الفحوص الطبية.
وعليه، كلف النائب العام التمييزي فصيلة برمانا بالانتقال الى مستشفى ضهر الباشق وتحضير محضر بالواقعة وإبقائه في المستشفى الى حين إتمام الإجراءات الطبية.
وبحسب معلومات الـLBCI، فإن مدعي عام التمييز كان قد كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن رومية وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام وأخد أدويته. كما أن طبيبي سلامة اسكندر خوري ورياض سركيس قاما بمعاينة سلامة ظهر أمس في نظارة المعلومات في سجن روميه.
وأفادت المعلومات بأن وضع سلامة مستقر وما زال على حاله منذ توقيفه في نظارة المعلومات في سجن رومية ومدعي عام التمييز يتابع وضعه الصحي لحظة بلحظة وضغطه مستقر عند ١٦/٩ تقريباً.
أخبار لبنان
مصرف لبنان
رياض سلامة
سجن رومية
مستشفى ضهر الباشق
مدعي عام التمييز
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