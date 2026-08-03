الدفاع المدني: السيطرة على حريق داخل معمل في المكلّس – المنصورية

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان ان " عناصر الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المعامل في منطقة المكلّس – المنصورية، والحؤول دون امتداد النيران إلى محيطه.



وتعمل العناصر حالياً على تنفيذ عمليات التبريد اللازمة، للتأكد من عدم تجدّد الحريق وتأمين سلامة الموقع".