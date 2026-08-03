الرئيس عون عرض الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع العميد الركن فادي كفوري

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري وأثنى على الجهود التي يبذلها في إطار المهام الموكلة إلى الجهاز.



وأكد الرئيس عون دعمه للإجراءات المتخذة للمحافظة على أمن المطار وسلامة المسافرين والقادمين والعاملين فيه.