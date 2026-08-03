الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس بري استقبل السفير الفرنسي مودعا والنواب السنة وجان أرنون
أخبار لبنان
2026-08-03 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
الرئيس بري استقبل السفير الفرنسي مودعا والنواب السنة وجان أرنون
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ، في حضور مستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود بري في زيارة وداعية ، لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية لدى لبنان. وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة.
النواب السنة
كما تابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية لاسيما تلك المتصلة بقانون العفو العام، في خلال لقائه وفداً من النواب السنة ضم النواب : بلال عبد الله ، عدنان طرابلسي، بلال حشيمي ، عبد الرحمن البزري ، محمد يحيى ، طه ناجي ، وليد البعريني، كريم كبارة، نبيل بدر ، محمد سليمان ، عبد العزيز الصمد ، عماد الحوت ، أحمد الخير ، قاسم هاشم، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل.
النائب عبد الله
وبعد اللقاء تحدث النائب بلال عبد الله قائلاً : تشرفنا اليوم كلقاء لنواب السنة في البرلمان اللبناني بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وبساط البحث كان موضوعاً واحدا موضوع اقتراح قانون العفو العام أو ما يسمى العفو العام وهو بالأساس تخفيض العقوبات والذي ما زال لمدة عدة أشهر يترنح إيجاباً وسلباً في اللجان المشتركة وأمام الهيئة العامة".
واضاف : "سجلنا لدولة الرئيس هذا الموقف الوطني الكبير الذي تجلى يوم ألغى دولة الرئيس جلسة المجلس النيابي عندما لم يجد توافقاً حول هذا الملف وأيضاً، متابعته كل هذه التفاصيل ومواكبته إلى أن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة، ومقاربتنا صحيح نحن نواب سنة ولكن مقاربتنا لهذا الملف هي مقاربة وطنية إنسانية".
وتابع:" نحاول ان نعالج الملف بسبب تلكؤ بعض القضاء وتعسف بعض القضاء في المحكمة العسكرية خاصةً ، وبنفس الوقت بسبب الظلامة التي تقع على آلاف الناس ، ليس فقط إسلاميين ،الإسلاميون ربما قد يكونوا أقلية ولكن مقاربتنا الوطنية الإنسانية تجلت بإصرارنا على أن نصل بهذا الملف إلى النهاية المطلوبة ، ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين الغير محكومين وهم بالآلاف وليس بالمئات".
واستطرد عبد الله :" الصيغة التي توصلنا إليها نتيجة الصياغة مع لقاء نواب السنة وجدت ترحيباً كبيراً وصدراً رحباً من دولة الرئيس نبيه بري وتفهما واضحا بعمقه السياسي والقانوني بنفس الوقت ، كان اجتماعنا ناجحاً جداً وهي فرصة أن نقول هذا الموضوع مرتبط بحرصنا كلقاء نواب سنة الحفاظ على الحق الشخصي لكل من له ادعاء على جريمة عادية قتل ، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه ، لم نمس به ، أصررنا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام ، وبين المؤبد العادي وبنفس الوقت ، كان لنا حرص أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام" .
وأضاف عبد الله :"هذا اللقاء أنجز هذه المهمة وجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم. نحن من هذا المنبر نوجه تحية لكل من ساعد في هذا الموضوع بداية من فخامة الرئيس جوزاف عون إلى دولة الرئيس بو صعب حكماً دولة الرئيس نواف سلام وكل الكتل السياسية ، هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمس شريحة معينة من الناس، أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح ، وأن يكون هناك رفع ظلم ، وأن تكون كل البيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها وكل تشعباتها، واعتقد ان تبني دولة الرئيس بري اليوم لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة هو خير دليل أن هذا الرجل يملك من الحس الوطني والحرص الوطني على الوحدة الداخلية ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة".
وردا على سؤال حول موقف القوات اللبنانية واذا ما كان هناك من اتصالات لتفادي تكرار الانسحاب الذي حصل في الجلسة الماضية؟. اجاب عبد الله :"نحن نعتبر كل قنوات اتصالنا انتهت كلقاء نواب سنة قمنا ، بما يجب أن نقوم به مع كل الكتل السياسية ، أكيد ربما نحن لا نتفهم مواقف البعض خاصة الذي قاتل في زمن سابق لعفو عام والآن اليوم يتحفظ عن عفو عام ، واعتقد كان هناك توضيح لموضوع الانسحاب وعدم الانسحاب ، الامتحان هو في الجلسة النيابية تتوضح مواقف كل الكتل السياسية ، هناك تبنٍ سابق لدولة الرئيس ونحن نعتز به لما قمنا به بموضوع البنود ، وأعتقد انه على كل الكتل السياسية ان تشاركنا ، لأن هذا الموضوع يمس كل اللبنانيين وكما قلت الإسلاميين هم أقلية ، رفع الظلامة عن كل غير المحكومين خاصة اللبنانيين والمحكومين وهو شأن وطني بامتياز، آن الأوان أن نخفف المقاربة السياسية الطائفية لهذا الملف وأن نعطيه البعد الوطني الإنساني.
وردا على سؤال عن الموقف الاخير للقوات اللبنانية الداعم لقانون العفو ؟ قال :" سمعنا بيان القوات اللبنانية ونرحب به ، واعود وأقول ، الامتحان هو في الجلسة النيابية هناك تتضح مواقف كل الكتل السياسية، كل المستقلين، كل النواب ونأمل ان يأخذ هذا الملف إجماعا وطنيا".
وردا على سؤال حول موضوع التعديلات على القانون للاشخاص الذين أمضوا أكثر من اثني عشر سنة سجنية؟ اجاب النائب عبد الله :" هذا حكماً بند أساسي لإخراج أكبر عدد ممكن من المظلومين ، اعود وأؤكد مظلومين لأنه كما تعرفون في لحظة من اللحظات كان هناك تعسف تجاه بيئة معينة ونحن حرصاء كنواب سنة أن نرفع هذا التعسف. فالتشريع الذي قمنا به والتعديلات التي قمنا بها، ليست مبنية على قياس أي شخص بل على قياس كل الملف بشكل عام ، ولكي يستفيد هذا الشخص أو ذاك هذا يعود للتدابير القانونية".
وحول موعد الجلسة التشريعية ؟ اجاب النائب عبد الله : "موعد هذه الجلسة هو ملك الرئيس بري وهو يقول إنه قبل 15 آب وهي تكملة للجلسة السابقة والعفو العام جزء منها وربما سيضاف عليها موضوع إعادة هيكلة المصارف إذا أنجز في اللجان".
أرنو
واستقبل بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو حيث. وتم البحث في آخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها وتدميرها للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الاممي 1701 .
أخبار لبنان
استقبل
السفير
الفرنسي
مودعا
والنواب
السنة
أرنون
التالي
تعاون جديد بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين
الرئيس عون عرض الأوضاع في مطار رفيق الحريري الدولي مع العميد الركن فادي كفوري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-31
وزير الدفاع إستقبل السفير الفرنسي مودعا والسفير الصيني أكد استمرار بلاده في دعم لبنان والجيش
أخبار لبنان
2026-07-31
وزير الدفاع إستقبل السفير الفرنسي مودعا والسفير الصيني أكد استمرار بلاده في دعم لبنان والجيش
0
أخبار لبنان
2026-06-25
الرئيس بري استقبل السفير الالماني مودعا
أخبار لبنان
2026-06-25
الرئيس بري استقبل السفير الالماني مودعا
0
أخبار لبنان
2026-05-20
بري استقبل السفير الفرنسي والمدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط
أخبار لبنان
2026-05-20
بري استقبل السفير الفرنسي والمدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط
0
أخبار لبنان
2026-05-18
سلام استقبل سفيرة سويسرا مودعة
أخبار لبنان
2026-05-18
سلام استقبل سفيرة سويسرا مودعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:06
مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل الأربعاء والخميس
أخبار لبنان
12:06
مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل الأربعاء والخميس
0
أخبار لبنان
12:05
تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي
أخبار لبنان
12:05
تجمع صيادي لبنان رفض مشروع قانون الصيد واشترط ضوابط بيئية صارمة للاستزراع السمكي
0
أخبار لبنان
12:00
وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
12:00
وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
11:58
الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة
أخبار لبنان
11:58
الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-22
ترامب: سنهاجم جسرا أو محطة طاقة لإيران مقابل كل سفينة تستهدفها
آخر الأخبار
2026-07-22
ترامب: سنهاجم جسرا أو محطة طاقة لإيران مقابل كل سفينة تستهدفها
0
منوعات
2026-04-27
فيديو يوثّق لحظة مرعبة... تمساح ضخم يتسلل إلى فندق فاخر في زيمبابوي: إليكم ما حصل!
منوعات
2026-04-27
فيديو يوثّق لحظة مرعبة... تمساح ضخم يتسلل إلى فندق فاخر في زيمبابوي: إليكم ما حصل!
0
اسرار
2026-06-10
أسرار الصحف 11-6-2026
اسرار
2026-06-10
أسرار الصحف 11-6-2026
0
رياضة
2026-07-29
ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي
رياضة
2026-07-29
ريال مدريد يتحرّك رسميّاً لضم رودري... والمفاوضات تبدأ مع مانشستر سيتي
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:43
كفتة بالدجاج مع البطاطا والأرز... طريقة سهلة وجديدة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
08:15
رئيس بلدية زوطر الغربية: سلام أكد الوقوف إلى جانب البلدة في مرحلة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
أخبار لبنان
08:06
مؤتمر لمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... وتشديد على أهمية التوعية
0
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
أخبار لبنان
08:05
إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات لعام 2026
0
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
أخبار لبنان
06:52
سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي
0
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
0
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
أخبار لبنان
05:10
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
0
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أخبار لبنان
05:04
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
0
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
03:45
وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات...
2
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
خبر عاجل
07:31
تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ
3
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:27
الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
أمن وقضاء
03:53
عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها
5
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
أخبار دولية
23:50
زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر
6
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
أخبار لبنان
06:47
رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق
7
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
أمن وقضاء
15:38
قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط
8
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
اسرار
00:06
أسرار الصحف 3-8-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More