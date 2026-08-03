فرق الاشغال باشرت بإنشاء ممر بديل موقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي

باشرت فرق الاشغال التابعة لوزارة الاشغال العامة العمل في إنشاء ممر بديل - موقت على جانب نهر قاعقعية الجسر لحين إعادة إعمار الجسر الاساسي الذي دمرته الغارات الجوية الاسرائيلية في العدوان الاخير .وعملت جرافات وحفارات "وزارة الاشغال" على فتح الممر الجانبي بعد ازالة الردميات والعوائق ، حيث سيتم وضع انابيب ضخمة لتسريب مجرى مياه النهر عبرها ، على ان يتم بعدها ردمها بمادة الباسكورس وثم تعبيدها.وبموازاة ذلك انطلقت ورشة مماثلة لـ"الاشغال " لاعادة صيانة وتأهيل جدار الدعم المحاذي لطريق قاعقعية الجسر - منطقة المنتزهات باتجاه الجسر.واشرف على عملية "اطلاق الممر البديل " المدير الاقليمي لوزارة الاشغال العامة في الجنوب المهندس هيثم بزي وفريق من مهندسي الوزارة ، ولفت الى ان "العمل انطلق اليوم في اطار جهود وزارة الاشغال العامة لبناء وترميم وصيانة البنى التحتية من طرقات وجسور دمرها العدوان الاسرائيلي على الجنوب ، ولتسهيل حركة عودة الاهالي الى كافة البلدات ، واليوم انطلقت ورشة تأمين ممر بديل محاذي لجسر قاعقعية الجسر المدمر ، وهذا الممر سيكون جانبي كما ممر جسر 6 شباط على نهر طيرفلسيه ، وهو سيعيد ربط قضاءي النبطية وبنت جبيل وسيسهل حركة انتقال المواطنين نحو بلدات فرون والغندورية وما بعدهما".واشار بزي الى "ان انجاز المهة تتطلب بين اسبوعين وعشرين يوما وتلحظ وضع انابيب ضخمة بعرض النهر وردمها بعد ذلك بمادة الباسكورس وثم تعبيدها بالزفت وافتتاحها امام حركة عبور السيارات".واكد "ان ورشة اعادة اصلاح وصيانة جدار الدعم المحاذي للطريق العام نحو منطقة المنتزهات وصولا الى الجسر والذي تضرر بفعل الغارات الجوية المعادية على المنطقة ، انطلقت بوتيرة عالية لانجازها ايضا في فترة قصيرة".