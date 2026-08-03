البستاني في ذكرى 4 آب: أقل ما يستحقه شهداء وضحايا انفجار المرفأ هي الحقيقة والعدالة

كتب النائب فريد البستاني على منصة "إكس": "في ذكرى ٤ آب الأليمة، نستحضر أرواح شهداء وضحايا إنفجار المرفأ ونجدد العهد بأن دماءهم لن تذهب هدرًا.



اقل ما يمكن ان نطلبه بعد ست سنوات على هذه المأساة الفاجعة هي حقيقة كاملة وعدالة ناجزة. ذاكرتنا حيّة، ومطلبنا واحد: الحقيقة والعدالة".

