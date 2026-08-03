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عبدالله تابع ملف مياه شحيم مع خليفة واتفاق على آبار جديدة واستكمال مشاريع التمديد

أخبار لبنان
2026-08-03 | 10:39
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عبدالله تابع ملف مياه شحيم مع خليفة واتفاق على آبار جديدة واستكمال مشاريع التمديد
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عبدالله تابع ملف مياه شحيم مع خليفة واتفاق على آبار جديدة واستكمال مشاريع التمديد

زار النائب بلال عبد الله، على رأس وفد من بلدة شحيم، مدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، بحضور عضو مجلس إدارة المصلحة بهاء شحادة، رئيس بلدية شحيم المهندس طارق شعبان، ورئيس مكتب عاليه والشوف في المصلحة يونس جرماني.



وتناول الاجتماع متابعة ملف المياه في شحيم والمنطقة، حيث جرى البحث في استكمال تنفيذ خطوط تمديد المياه من آبار بسري إلى خزان بسابا، وذلك بعد تسلّم الآبار رسميا.



كما تم الاتفاق على تنفيذ بئر ارتوازية في منطقة ديدبة قرب الخزان، وإعادة حفر بئر جديدة، بالقرب من مهنية شحيم، إضافة إلى استعراض مشاريع تمديد شبكة مياه جديدة في عدد من المناطق، بما يسهم في تحسين التغذية المائية وتعزيز البنية التحتية.



وفي ختام الاجتماع، أعطى خليفة توجيهاته للجهات المختصة بمتابعة الملفات والإسراع في إعداد دفاتر الشروط، تمهيدا لإطلاق إجراءات التلزيم وتنفيذ المشاريع.

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