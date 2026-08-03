تدابير سير في السّوديكو وعلى أوتوستراد نهر ابراهيم – المدفون وعلى الأوتوستراد بعد نفق شكّا... اليكم التفاصيل

أوّلًا، في محلّة السّوديكو:



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق في محلّة السّوديكو، على المسلكين، بدءًا من تقاطع بشارة الخوري وصولًا إلى تقاطع السّوديكو. وذلك اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غد 04-08-2026، ولغاية السّاعة 15،00 من التاريخ عينه.



ثانيًا، على المسلك الشرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون:



إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتدابير سير على المسلك الشّرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون اعتبارًا من السّاعة 22،00 مساء اليوم ولغاية فجر الغد، بسبب أعمال صيانة “المسامير العاكسة للنور”.



تمّ تأجيل تنفيذ هذه الأعمال، وستعاود الشّركة المتعهّدة صيانة المسامير اعتبارًا من السّاعة 22،00 من تاريخ 05-08-2026، لغاية السّاعة 05،00 من اليوم التالي.



علمًا أنّه سيتمّ تحويل السير على الطريق البحريّة، من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل، طيلة فترة الأشغال.



ثالثًا، على مسلك الأوتوستراد الغربي بعد نفق شكّا:



ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأخذ عيّنات من الإسفلت على المسلك المذكور بغية إجراء اختبارات عليها من قبل الهيئة العليا للإغاثة.



وستُجرى الأعمال يومي 04 و05-08-2026، اعتبارًا من الساعة 09،00 ولغاية السّاعة 16،00.



علمًا أنه لن يتمّ قطع السير في المحلّة، إنّما تضييق جزئيّ لمساحة المرور.



يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.