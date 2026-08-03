الجمارك تداهم محالًا وتضبط عطورًا وساعات وحقائب مزورة

ضمن إطار الجهود التي تقوم بها إدارة الجمارك في مكافحة التهريب، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من شعبة البحث عن التهريب من مداهمة محال لبيع العطور والساعات والحقائب النسائية وبنتيجة الكشف تبين أن جميع البضاعة المذكورة تحمل ماركات عالمية مزورة ومقلدة ومهربة. تم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني.