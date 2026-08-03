وزير الثقافة استقبل ماغرو مودعا وعرضا المستجدات في لبنان والمنطقة

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع بعد ظهر اليوم، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة وداعية لمناسبة أنتهاء مهامه الدبلوماسية.



وكانت جولة افق حول العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الاصعدة، إضافةً الى التطورات والمستجدات السياسية والامنية الحاصلة محليًا وإقليميًا ودوليًا ونتائجها المستقبلية.



كما تناول اللقاء التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف القطاعات.