مياه بيروت: وقف التغذية بالمياه عن خط نهر إبراهيم - مدينة جبيل الأربعاء والخميس

صدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان الآتي: "في إطار تنفيذ المشروع النموذجي للحد من فاقد المياه، ستباشر تنفيذ مجموعة من الأشغال الأساسية لربط الشبكة الجديدة بالشبكة الحالية، مما يستدعي إيقاف التغذية بالمياه عن خط الجر الرئيسي الممتد من نهر إبراهيم إلى مدينة جبيل.ولذلك، ستتوقف التغذية بالمياه، اعتبارا من صباح الأربعاء الواقع في 5 آب 2026، وتستمر حتى مساء الخميس الواقع في 6 آب 2026، على أن تستأنف تدريجيا اعتبارا من صباح الجمعة الواقع في 7 آب 2026، فور الانتهاء من الأشغال وإعادة تشغيل الخط الرئيسي.وتعتذر المؤسسة من المواطنين عن هذا الانقطاع الموقت وما قد يسببه من إزعاج، وتدعوهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال تخزين الكميات الضرورية من المياه وترشيد استهلاكها خلال فترة الأشغال، بما يخفف من آثار الانقطاع ويساعد على عودة التغذية إلى طبيعتها في أسرع وقت".