سلام خلال اجتماع لمتابعة ملف السير في بيروت: لتطبيق القانون على الجميع والتشدّد في ضبط مخالفات الدراجات النارية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعًا لمتابعة ملف السير في بيروت، حضره وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، وقائد الدرك العميد جان عواد، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، ورئيس لجنة السير في مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل، ورئيس شعبة المرور العميد روبير رحال، وقائد سرية سير بيروت العقيد فؤاد رمضان، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبد الله الحمصي، وعدد من المعنيين.



وشدّد الرئيس سلام على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة للتخفيف من الازدحام المروري في العاصمة، وتعزيز السلامة العامة، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ الخطة المرورية وتطبيق القانون على الجميع. كما أكّد ضرورة التشدّد في ضبط مخالفات الدراجات النارية، والحزم في ضبط مخالفات الوقوف، ولا سيما الوقوف والركن المزدوج والثلاثي، واستكمال إزالة القواطع والعواميد الحديدية التي تعيق حركة السير، إضافة إلى إعادة النظر في اتجاه السير في بعض الشوارع حيث تقتضي الحاجة، بما يسهم في تحسين انسيابية حركة المرور.