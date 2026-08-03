رسامني عرض مع أبو فاعور مشاريع طريق ضهر البيدر ونفق الأزهر وإنارة الطرق الدولية وملف المصنع

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، النائب وائل أبو فاعور، حيث جرى عرض عدد من المشاريع والملفات الإنمائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة البقاع ومحور الأوتوستراد العربي.



وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لإطلاق أعمال تأهيل طريق ضهر البيدر، حيث تنطلق الأعمال يوم الجمعة 7 آب، مع بدء الآليات والمعدات العمل على الأرض، في إطار تنفيذ المشروع.



كما بحث الجانبان في آخر مستجدات مشروع "نفق الأزهر" الذي يتولى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه؛ وذلك في ضوء استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، إثر صدور مرسوم مجلس الوزراء القاضي بتحويل اعتماد بقيمة 7.7 ملايين دولار أميركي إلى المجلس لتنفيذ أشغال الأوتوستراد العربي، لا سيما نفق الأزهر، وتبعه قرار وزير الأشغال العامة والنقل بتحويل الاعتماد المذكور. إضافة إلى ذلك، تم عرض الخطوات الإجرائية المتبقية، تمهيدا لاستكمال الأعمال التنفيذية الخاصة بالمشروع.



وتناول البحث أيضا مشروع إنارة الطرق الدولية، بما فيها طريق ضهر البيدر، حيث يجري حاليا اختبار عدد من نماذج الإنارة في لبنان، على أن يتم، بعد اختيار النموذج الأنسب، إطلاق المناقصة وفق الإجراءات المعتمدة.



كما جرى البحث في مشروع المصنع، لا سيما أوضاع المعبر والمشاريع المرتبطة به.