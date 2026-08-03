"التقدمي"‏ في ذكرى المصالحة الكبرى: لضرورة التمسك بالحوار والمصالحة نهجًا ثابتًا لحماية ⁧‫لبنان الكبير‬⁩

صدر عن مفوضية الاعلام في "التقدمي"‏:



"تحلّ الذكرى الخامسة والعشرون للمصالحة الكبرى التي أرساها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير‬ والرئيس ‫وليد جنبلاط‬ في الثالث من آب عام 2001، فيما يواجه لبنان‬ تحديات مصيرية تهدد أبناءه ووحدة أراضيه.

‏وفي المناسبة، يؤكّد الحزب التقدمي الاشتراكي‬ ضرورة التمسك بالحوار والمصالحة نهجًا ثابتًا لحماية ⁧‫#لبنان_الكبير‬⁩، وصون العيش المشترك، والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار".