الجميل استقبل ماغرو مودعا: لضرورة مواصلة الجهود الدولية لدعم لبنان وتعزيز مؤسساتها وحصر السلاح بيد الشرعية

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت، حيث جرى البحث في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.



‎وفي خلال اللقاء، شدد الجميّل على أهمية "مواصلة الجهود الدولية لدعم الدولة اللبنانية في مسار استعادة هيبتها وتعزيز مؤسساتها وحصر السلاح بيد الشرعية بما يكرّس سيادة الدولة ويؤمّن الاستقرار".



‎وفي ختام الزيارة، قدّم رئيس الحزب الى السفير ماغرو هدية تذكارية لمناسبة انتهاء مهامه، تمثّلت بنسخة من بلاغ صادرعن قيادة حزب الكتائب اللبنانية موقّعة من مؤسس الحزب الشيخ بيار الجميّل موجّه إلى الدولة الفرنسية ويعود إلى عام 1939، في تعبيرعن عمق العلاقات التاريخية والتي تجمع الحزب بفرنسا، كما تمنى الجميّل للسفير ماغرو التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة.