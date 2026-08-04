السفير الصيني في ذكرى 4 آب: أحر التعازي إلى الحكومة والشعب... وأتمنى للبنان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أتقدم بأحر التعازي إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى للبنان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في أقرب وقت ممكن، والصين تبقى صديقاً مخلصاً للبنان دائماً. pic.twitter.com/TdOoo0JUvB
— Chen Chuandong (@ChinainLebanon) August 4, 2026
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أتقدم بأحر التعازي إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى للبنان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في أقرب وقت ممكن، والصين تبقى صديقاً مخلصاً للبنان دائماً. pic.twitter.com/TdOoo0JUvB