السفير الصيني في ذكرى 4 آب: أحر التعازي إلى الحكومة والشعب... وأتمنى للبنان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أتقدم بأحر التعازي إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى للبنان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في أقرب وقت ممكن، والصين تبقى صديقاً مخلصاً للبنان دائماً. pic.twitter.com/TdOoo0JUvB — Chen Chuandong (@ChinainLebanon) August 4, 2026

كتب السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ على إكس: "في ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أتقدم بأحر التعازي إلى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وأتمنى للبنان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في أقرب وقت ممكن، والصين تبقى صديقاً مخلصاً للبنان دائماً."