الخارجية الأميركية بشأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: ملتزمون بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بدأت اليوم الثلاثاء في روما، وستستمر حتى يوم الخميس.



وكتب بيغوت في منشور على إكس: "تظل الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية بما يحقق أمنا دائما للبلدين، ويقضي على التهديدات الأمنية لإسرائيل، ويعيد سلطة الدولة اللبنانية على كل أنحاء الجنوب".