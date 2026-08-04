التقدمي الاشتراكي: العدالة المؤجلة هي عدالة منقوصة ولا يمكن أن تبقى قضية انفجار المرفأ رهينة التعطيل والمماطلة

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن "ست سنوات مرّت على كارثة انفجار مرفأ بيروت، وما زالت الحقيقة بعيدة المنال، ولا يزال الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي طالب بإجراء تحقيق دولي، يتساءل: أين أصبحت التحقيقات القضائية؟ وإلى متى سيبقى اللبنانيون ينتظرون صدور القرار الظني؟".وأكدت في بيان، أن "العدالة المؤجلة هي عدالة منقوصة، ولا يمكن أن تبقى قضية بهذا الحجم رهينة التعطيل والمماطلة"، مشددة على أن حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين لا يسقط بمرور الزمن، كما أن قيام الدولة لا يكتمل إلا بقضاء قادر على قول كلمته، بعيداً من أي ضغوط أو تدخلات.وعليه، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفه الداعي إلى تبيان الحقيقة من دون أي تأخير، آملا "صدور القرار الظني قريباً، لتليه المحاكمات التي تفضي إلى إحقاق العدالة، علّها تخفف بعضاً من الألم الذي دخل بيوت اللبنانيين في الرابع من آب 2020" .