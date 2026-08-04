تيمور جنبلاط في 4 آب: الذكرى وحدها لا تكفي

الذكرى وحدها لا تكفي. لا بد أن ينال الضحايا والجرحى وعائلاتهم حقهم في العدالة وكشف الحقيقة في ما حصل في انفجار المرفأ، كما لكل من تضرر من هذه المأساة الوطنية.
العدالة ليست مطلباً سياسياً، بل هي حق لكل اللبنانيين، ومدخل لتكريس الثقة بالقضاء وحماية مستقبل الوطن.
— Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) August 4, 2026
الذكرى وحدها لا تكفي. لا بد أن ينال الضحايا والجرحى وعائلاتهم حقهم في العدالة وكشف الحقيقة في ما حصل في انفجار المرفأ، كما لكل من تضرر من هذه المأساة الوطنية.
العدالة ليست مطلباً سياسياً، بل هي حق لكل اللبنانيين، ومدخل لتكريس الثقة بالقضاء وحماية مستقبل الوطن.