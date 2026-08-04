تيمور جنبلاط في 4 آب: الذكرى وحدها لا تكفي

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "الذكرى وحدها لا تكفي. لا بد أن ينال الضحايا والجرحى وعائلاتهم حقهم في العدالة وكشف الحقيقة في ما حصل في انفجار المرفأ، كما لكل من تضرر من هذه المأساة الوطنية".



وشدد على أن العدالة ليست مطلباً سياسياً، بل هي حق لجميع اللبنانيين، ومدخل لتكريس الثقة بالقضاء وحماية مستقبل الوطن.