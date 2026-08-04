مخزومي: ندعم موقف نواف سلام... ولغة التخوين والتخويف لا تبني دولة ولا تحمي وطنًا

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "ندعم موقف دولة الرئيس نواف سلام، لأن بناء الدولة يبدأ بسيادتها الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، واحتكارها وحدها قرار الحرب والسلم. أما لغة التخوين والتخويف، فلا تبني دولة ولا تحمي وطنًا، بل تعمّق الانقسام. فهذا هو الطريق لحماية لبنان واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم".