جنبلاط: لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور؟

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على "إكس": "لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور؟ وهل أصبحت السلطة اللبنانية، او بعضها يبدو، تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان؟".