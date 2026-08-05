الصايغ: البديل عن التفاوض المباشر غير موجود وموضوع المفاوضات هو سلاح حزب الله

أكد النائب سليم الصايغ أن البديل عن التفاوض المباشر غير موجود، معتبراً أن حزب الله قوّض قوة الدولة، وأن رهانه على قوته المرتبطة بإيران يطرح علامات استفهام حول قدرة الحزب على حماية لبنان في حال اندلاع حرب جديدة على إيران.



وقال الصايغ، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إن فتح حزب الله جبهة جديدة "يعني إعطاء إسرائيل كل الجنوب"، مشدداً على ضرورة تحصين الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية.



وفي ما يتعلق بالمفاوضات، رأى الصايغ أن الموضوع لا يرتبط بالحدود البرية، بل بسلاح حزب الله، مشيراً إلى أن "إسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن الحزب يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يسعى إلى قيام دولة داخل الدولة".



ولفت الى أن "الوفد اللبناني، عندما يُسأل عن حصر سلاح حزب الله، يجيب بأن المسألة "لبنانية داخلية""، معتبراً أن هذا التوصيف غير دقيق، لأن السلاح وكل ما يتعلق به، بحسب قوله، مرتبط بإيران.



وكشف أن الكتائب اللبنانية قدمت وثيقة سُجّلت في الأمم المتحدة "تُحمّل إيران مسؤولية الضرر الذي تسببت به في لبنان".



وشدد الصايغ على ضرورة دعم المؤسسات العسكرية والجيش اللبناني وتأمين المساعدات المادية والتجهيزات اللازمة له، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في لبنان.



وعلى المستوى الداخلي، دعا الصايغ إلى أن يتحرر مجلس النواب من "تعاون السلطات" ومن قبضة رئيس المجلس، منتقداً ما وصفه باستخدام السلطة التشريعية والسيطرة على هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى سوء إدارة الجلسات التشريعية.



وفي ملف الإصلاح، اعتبر الصايغ أن الإصلاح القضائي واستقلالية القضاء يشكلان الشرط الأول للوصول إلى الإصلاح، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت، بحسب تعبيره، خطوات جبارة في هذا المجال، بينها إنجاز التشكيلات القضائية.



وقال إن الاستثناء اليوم يجب أن يكون الفساد والتدخل في القضاء.



أما في ملف العفو العام، فأوضح الصايغ أن القانون تقدم في مجلس النواب ولا علاقة لوزير العدل به، مشيراً إلى أن الوزير اقترح إقرار قانون عفو خاص. وشدد على أن أي تطبيق لقانون العفو العام يجب أن يتم وفق معايير محددة.



وتطرق الصايغ كذلك إلى ملف المسجونين الإسلاميين، معتبراً أن فتحه "يهز أركان الالتفاف حول رئيس الجمهورية"، لكنه أشار إلى أن الرئيس جوزاف عون حاول معالجة الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة، لافتاً إلى أن محاولة وضع الجيش اللبناني في مواجهة الرئيس عون لم تنجح.





