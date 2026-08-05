الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصايغ: البديل عن التفاوض المباشر غير موجود وموضوع المفاوضات هو سلاح حزب الله

أخبار لبنان
2026-08-05 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصايغ: البديل عن التفاوض المباشر غير موجود وموضوع المفاوضات هو سلاح حزب الله
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الصايغ: البديل عن التفاوض المباشر غير موجود وموضوع المفاوضات هو سلاح حزب الله

أكد النائب سليم الصايغ أن البديل عن التفاوض المباشر غير موجود، معتبراً أن حزب الله قوّض قوة الدولة، وأن رهانه على قوته المرتبطة بإيران يطرح علامات استفهام حول قدرة الحزب على حماية لبنان في حال اندلاع حرب جديدة على إيران.

وقال الصايغ، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إن فتح حزب الله جبهة جديدة "يعني إعطاء إسرائيل كل الجنوب"، مشدداً على ضرورة تحصين الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، رأى الصايغ أن الموضوع لا يرتبط بالحدود البرية، بل بسلاح حزب الله، مشيراً إلى أن "إسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن الحزب يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يسعى إلى قيام دولة داخل الدولة".

ولفت الى أن "الوفد اللبناني، عندما يُسأل عن حصر سلاح حزب الله، يجيب بأن المسألة "لبنانية داخلية""، معتبراً أن هذا التوصيف غير دقيق، لأن السلاح وكل ما يتعلق به، بحسب قوله، مرتبط بإيران. 

وكشف أن الكتائب اللبنانية قدمت وثيقة سُجّلت في الأمم المتحدة "تُحمّل إيران مسؤولية الضرر الذي تسببت به في لبنان".

وشدد الصايغ على ضرورة دعم المؤسسات العسكرية والجيش اللبناني وتأمين المساعدات المادية والتجهيزات اللازمة له، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في لبنان.

وعلى المستوى الداخلي، دعا الصايغ إلى أن يتحرر مجلس النواب من "تعاون السلطات" ومن قبضة رئيس المجلس، منتقداً ما وصفه باستخدام السلطة التشريعية والسيطرة على هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى سوء إدارة الجلسات التشريعية.

وفي ملف الإصلاح، اعتبر الصايغ أن الإصلاح القضائي واستقلالية القضاء يشكلان الشرط الأول للوصول إلى الإصلاح، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت، بحسب تعبيره، خطوات جبارة في هذا المجال، بينها إنجاز التشكيلات القضائية. 

وقال إن الاستثناء اليوم يجب أن يكون الفساد والتدخل في القضاء.

أما في ملف العفو العام، فأوضح الصايغ أن القانون تقدم في مجلس النواب ولا علاقة لوزير العدل به، مشيراً إلى أن الوزير اقترح إقرار قانون عفو خاص. وشدد على أن أي تطبيق لقانون العفو العام يجب أن يتم وفق معايير محددة.

وتطرق الصايغ كذلك إلى ملف المسجونين الإسلاميين، معتبراً أن فتحه "يهز أركان الالتفاف حول رئيس الجمهورية"، لكنه أشار إلى أن الرئيس جوزاف عون حاول معالجة الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة، لافتاً إلى أن محاولة وضع الجيش اللبناني في مواجهة الرئيس عون لم تنجح.


أخبار لبنان

آخر الأخبار

البديل

التفاوض

المباشر

موجود

وموضوع

المفاوضات

LBCI التالي
الرئيس عون كرّم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة يريفان
وزيرا الأشغال والدفاع يتفقدان قعقعية الجسر وزوطر الغربية... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:34

النائب سليم الصايغ للـLBCI: البديل عن التفاوض المباشر ليس موجودا والحزب قوّض قوة الدولة ويعتبر ان قوته بايران ولكن ماذا لو عادت الحرب على ايران فكيف ستحمينا؟

LBCI
آخر الأخبار
04:14

النائب سليم الصايغ للـLBCI: موضوع المفاوضات ليس الحدود البرية إنما سلاح حزب الله وإسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن حزب الله يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يريد قيام دولة داخل الدولة

LBCI
خبر عاجل
2026-05-16

النائب سليم الصايغ للـLBCI: الأخطر من سلاح حزب الله هو العقيدة التي تُحرّك هذا السلاح

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-15

وليد جنبلاط: أؤيد المفاوضات سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة لكن بشروط... ونزع سلاح "حزب الله" بالقوة مستحيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:05

جابر تابع أوضاع كازينو لبنان وخطة تطوير أدائه

LBCI
أخبار لبنان
08:58

الجيش اللبنانيّ: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
08:29

سلام عرض وأزعور للتطورات الإقتصادية في المنطقة وتداعيات الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:03

الوكالة الوطنية للاعلام: الغارتان اللتان استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون

LBCI
آخر الأخبار
07:04

الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الإسرائيلي ينفّذ غارات وهمية فوق الجنوب ويلقي بالونات حرارية

LBCI
آخر الأخبار
07:48

وزير الخارجية الايطاليّ: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل بأن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل

LBCI
آخر الأخبار
08:01

الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09

تعاون أمني لبناني-سوري موسّع لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود... إليكم ما قاله وزير الداخلية للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

الـLBCI واكبت جولة وزيرَي الأشغال والدفاع جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

رئيس الجمهورية يتابع جولة المفاوضات مع الفريق المفاوض في روما... هذه المعلومات من بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيومها الثاني... هذه الأجواء من روما

LBCI
أمن وقضاء
06:27

مجلس المطارنة الموارنة شجب مواصلة اسرائيل إلحاق الأذى المتعمد جنوبا وطالب بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
06:26

غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون تزامنت مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في المنطقة وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور ومحيطها

LBCI
أخبار دولية
06:25

الحوثيون: استهدفنا ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر

LBCI
أمن وقضاء
06:18

جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:33

وزيرا الأشغال والدفاع يتفقدان قعقعية الجسر وزوطر الغربية... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:31

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أمن وقضاء
02:52

كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات

LBCI
أخبار لبنان
08:40

انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري

LBCI
أخبار لبنان
13:19

الخارجية الأميركية بشأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: ملتزمون بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية

LBCI
أمن وقضاء
15:20

تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا

LBCI
حال الطقس
02:13

الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
14:08

علي عمار: كان حريًا برئيس الحكومة أن يتلقى بمسؤولية الدعوة الصادقة إلى الحوار

LBCI
أخبار دولية
00:28

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا" وإلا ستتعرض إيران لـ"ضربة قوية للغاية"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More