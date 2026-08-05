الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصايغ: البديل عن التفاوض المباشر غير موجود وموضوع المفاوضات هو سلاح حزب الله
أخبار لبنان
2026-08-05 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الصايغ: البديل عن التفاوض المباشر غير موجود وموضوع المفاوضات هو سلاح حزب الله
أكد النائب سليم الصايغ أن البديل عن التفاوض المباشر غير موجود، معتبراً أن حزب الله قوّض قوة الدولة، وأن رهانه على قوته المرتبطة بإيران يطرح علامات استفهام حول قدرة الحزب على حماية لبنان في حال اندلاع حرب جديدة على إيران.
وقال الصايغ، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI، إن فتح حزب الله جبهة جديدة "يعني إعطاء إسرائيل كل الجنوب"، مشدداً على ضرورة تحصين الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، رأى الصايغ أن الموضوع لا يرتبط بالحدود البرية، بل بسلاح حزب الله، مشيراً إلى أن "إسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن الحزب يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يسعى إلى قيام دولة داخل الدولة".
ولفت الى أن "الوفد اللبناني، عندما يُسأل عن حصر سلاح حزب الله، يجيب بأن المسألة "لبنانية داخلية""، معتبراً أن هذا التوصيف غير دقيق، لأن السلاح وكل ما يتعلق به، بحسب قوله، مرتبط بإيران.
وكشف أن الكتائب اللبنانية قدمت وثيقة سُجّلت في الأمم المتحدة "تُحمّل إيران مسؤولية الضرر الذي تسببت به في لبنان".
وشدد الصايغ على ضرورة دعم المؤسسات العسكرية والجيش اللبناني وتأمين المساعدات المادية والتجهيزات اللازمة له، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في لبنان.
وعلى المستوى الداخلي، دعا الصايغ إلى أن يتحرر مجلس النواب من "تعاون السلطات" ومن قبضة رئيس المجلس، منتقداً ما وصفه باستخدام السلطة التشريعية والسيطرة على هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى سوء إدارة الجلسات التشريعية.
وفي ملف الإصلاح، اعتبر الصايغ أن الإصلاح القضائي واستقلالية القضاء يشكلان الشرط الأول للوصول إلى الإصلاح، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت، بحسب تعبيره، خطوات جبارة في هذا المجال، بينها إنجاز التشكيلات القضائية.
وقال إن الاستثناء اليوم يجب أن يكون الفساد والتدخل في القضاء.
أما في ملف العفو العام، فأوضح الصايغ أن القانون تقدم في مجلس النواب ولا علاقة لوزير العدل به، مشيراً إلى أن الوزير اقترح إقرار قانون عفو خاص. وشدد على أن أي تطبيق لقانون العفو العام يجب أن يتم وفق معايير محددة.
وتطرق الصايغ كذلك إلى ملف المسجونين الإسلاميين، معتبراً أن فتحه "يهز أركان الالتفاف حول رئيس الجمهورية"، لكنه أشار إلى أن الرئيس جوزاف عون حاول معالجة الموضوع، وكذلك رئيس الحكومة، لافتاً إلى أن محاولة وضع الجيش اللبناني في مواجهة الرئيس عون لم تنجح.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
البديل
التفاوض
المباشر
موجود
وموضوع
المفاوضات
التالي
الرئيس عون كرّم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة يريفان
وزيرا الأشغال والدفاع يتفقدان قعقعية الجسر وزوطر الغربية... إليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:34
النائب سليم الصايغ للـLBCI: البديل عن التفاوض المباشر ليس موجودا والحزب قوّض قوة الدولة ويعتبر ان قوته بايران ولكن ماذا لو عادت الحرب على ايران فكيف ستحمينا؟
آخر الأخبار
03:34
النائب سليم الصايغ للـLBCI: البديل عن التفاوض المباشر ليس موجودا والحزب قوّض قوة الدولة ويعتبر ان قوته بايران ولكن ماذا لو عادت الحرب على ايران فكيف ستحمينا؟
0
آخر الأخبار
04:14
النائب سليم الصايغ للـLBCI: موضوع المفاوضات ليس الحدود البرية إنما سلاح حزب الله وإسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن حزب الله يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يريد قيام دولة داخل الدولة
آخر الأخبار
04:14
النائب سليم الصايغ للـLBCI: موضوع المفاوضات ليس الحدود البرية إنما سلاح حزب الله وإسرائيل ليست مطمئنة لأنها تعتبر أن حزب الله يعيد بناء بنيته التحتية ولا يزال يريد قيام دولة داخل الدولة
0
خبر عاجل
2026-05-16
النائب سليم الصايغ للـLBCI: الأخطر من سلاح حزب الله هو العقيدة التي تُحرّك هذا السلاح
خبر عاجل
2026-05-16
النائب سليم الصايغ للـLBCI: الأخطر من سلاح حزب الله هو العقيدة التي تُحرّك هذا السلاح
0
أخبار لبنان
2026-05-15
وليد جنبلاط: أؤيد المفاوضات سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة لكن بشروط... ونزع سلاح "حزب الله" بالقوة مستحيل
أخبار لبنان
2026-05-15
وليد جنبلاط: أؤيد المفاوضات سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة لكن بشروط... ونزع سلاح "حزب الله" بالقوة مستحيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:05
جابر تابع أوضاع كازينو لبنان وخطة تطوير أدائه
أخبار لبنان
09:05
جابر تابع أوضاع كازينو لبنان وخطة تطوير أدائه
0
أخبار لبنان
08:58
الجيش اللبنانيّ: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
أخبار لبنان
08:58
الجيش اللبنانيّ: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
08:40
انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري
أخبار لبنان
08:40
انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري
0
أخبار لبنان
08:29
سلام عرض وأزعور للتطورات الإقتصادية في المنطقة وتداعيات الحرب
أخبار لبنان
08:29
سلام عرض وأزعور للتطورات الإقتصادية في المنطقة وتداعيات الحرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:03
الوكالة الوطنية للاعلام: الغارتان اللتان استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون
آخر الأخبار
07:03
الوكالة الوطنية للاعلام: الغارتان اللتان استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الاحتلال بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون
0
آخر الأخبار
07:04
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الإسرائيلي ينفّذ غارات وهمية فوق الجنوب ويلقي بالونات حرارية
آخر الأخبار
07:04
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الإسرائيلي ينفّذ غارات وهمية فوق الجنوب ويلقي بالونات حرارية
0
آخر الأخبار
07:48
وزير الخارجية الايطاليّ: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل بأن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل
آخر الأخبار
07:48
وزير الخارجية الايطاليّ: ناقشنا الوضع في لبنان وآمل بأن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل
0
آخر الأخبار
08:01
الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة
آخر الأخبار
08:01
الوكالة الوطنية: حرائق في أحراج حولا ومنازلها بعد إضرام الجيش الإسرائيليّ النيران في المنطقة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:09
تعاون أمني لبناني-سوري موسّع لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود... إليكم ما قاله وزير الداخلية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:09
تعاون أمني لبناني-سوري موسّع لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود... إليكم ما قاله وزير الداخلية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
07:52
الـLBCI واكبت جولة وزيرَي الأشغال والدفاع جنوبًا... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:52
الـLBCI واكبت جولة وزيرَي الأشغال والدفاع جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
رئيس الجمهورية يتابع جولة المفاوضات مع الفريق المفاوض في روما... هذه المعلومات من بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
07:51
رئيس الجمهورية يتابع جولة المفاوضات مع الفريق المفاوض في روما... هذه المعلومات من بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيومها الثاني... هذه الأجواء من روما
تقارير نشرة الاخبار
07:50
المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بيومها الثاني... هذه الأجواء من روما
0
أمن وقضاء
06:27
مجلس المطارنة الموارنة شجب مواصلة اسرائيل إلحاق الأذى المتعمد جنوبا وطالب بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ
أمن وقضاء
06:27
مجلس المطارنة الموارنة شجب مواصلة اسرائيل إلحاق الأذى المتعمد جنوبا وطالب بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة المرفأ
0
آخر الأخبار
06:26
غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون تزامنت مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في المنطقة وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور ومحيطها
آخر الأخبار
06:26
غارة إسرائيلية عنيفة على منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون تزامنت مع تنفيذ عملية تفجير كبيرة في المنطقة وقد سمع دوي الانفجارات في مدينة صور ومحيطها
0
أخبار دولية
06:25
الحوثيون: استهدفنا ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر
أخبار دولية
06:25
الحوثيون: استهدفنا ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر
0
أمن وقضاء
06:18
جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية
أمن وقضاء
06:18
جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية
0
تقارير نشرة الاخبار
04:33
وزيرا الأشغال والدفاع يتفقدان قعقعية الجسر وزوطر الغربية... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
04:33
وزيرا الأشغال والدفاع يتفقدان قعقعية الجسر وزوطر الغربية... إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:31
تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
أمن وقضاء
05:31
تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟
2
أمن وقضاء
02:52
كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات
أمن وقضاء
02:52
كمائن لشعبة المعلومات تُسفر عن توقيف 6 مروّجين وضبط كميات من المخدّرات
3
أخبار لبنان
08:40
انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري
أخبار لبنان
08:40
انذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في قرية المنصوري
4
أخبار لبنان
13:19
الخارجية الأميركية بشأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: ملتزمون بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية
أخبار لبنان
13:19
الخارجية الأميركية بشأن المحادثات اللبنانية الإسرائيلية: ملتزمون بدعم الحكومتين في المضي قدما بهذه العملية
5
أمن وقضاء
15:20
تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا
أمن وقضاء
15:20
تدابير سير لمدة 4 أيام بسبب تعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا
6
حال الطقس
02:13
الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:13
الكتل الحارة تنكفئ كلياً الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
14:08
علي عمار: كان حريًا برئيس الحكومة أن يتلقى بمسؤولية الدعوة الصادقة إلى الحوار
أخبار لبنان
14:08
علي عمار: كان حريًا برئيس الحكومة أن يتلقى بمسؤولية الدعوة الصادقة إلى الحوار
8
أخبار دولية
00:28
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا" وإلا ستتعرض إيران لـ"ضربة قوية للغاية"
أخبار دولية
00:28
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا" وإلا ستتعرض إيران لـ"ضربة قوية للغاية"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More