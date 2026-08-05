الرئيس عون كرّم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة يريفان

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم نشاطاً ديبلوماسياً، تابع خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع عدد من السفراء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة الى سبل تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة، والعمل على تأمين الدعم اللازم للمواقف اللبنانية ضمن الأهداف التي وضعها الرئيس عون للنهوض بلبنان وإعادة الامن والاستقرار الى ربوعه.



وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو الذي زاره مودعاً لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان. ونوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير ماغرو خلال فترة عمله الديبلوماسي في بيروت، على تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية، ومنحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لعطاءاته.



وبحث الرئيس عون مع سفيرة لبنان في أرمينيا ديمه حداد، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والدور الذي تقوم به الجالية اللبنانية ومساهمتها في تقوية الروابط بين لبنان وأرمينيا.



كما عرض رئيس الجمهورية والسفيرة حداد الدعوة التي تلقاها من نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان للمشاركة في "قمة القادة" التي ستستضيفها يريفان في 16 تشرين الأول المقبل، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.



وتركّز القمة على ما يشهده العالم من تزايد في حالة عدم اليقين وتضارب الأولويات، وسبل حماية الطبيعة في ظل التهديدات بتقويض الامن الغذائي وسبل العيش وصحة الشعوب، مع استمرار فقدان التنوع البيولوجي وتغيّر المناخ وتدهور الأراضي والتلوث.