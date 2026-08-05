إضاءة أكبر مسبحة عائمة عند شاطئ البوار

شهد شاطئ البوار إضاءة أكبر مسبحة عائمة عند شاطئ البوار.



وتألّفت المسبحة من مجسم الأرزة، والصليب، وحبات المسبحة، لتشكّل لوحة مضيئة عائمة فوق مياه البحر.



