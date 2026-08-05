سلام عرض وأزعور للتطورات الإقتصادية في المنطقة وتداعيات الحرب

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وجرى خلال اللقاء عرض التطورات الاقتصادية في المنطقة، ولا سيما تداعيات الحرب على اقتصادات دول الشرق الأوسط.