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جابر تابع أوضاع كازينو لبنان وخطة تطوير أدائه
أخبار لبنان
2026-08-05 | 09:05
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جابر تابع أوضاع كازينو لبنان وخطة تطوير أدائه
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً خُصص لمتابعة أوضاع كازينو لبنان وسبل تطوير أدائه، حضره مدير المالية العامة جورج معراوي، وفريق المختصين المعنيين في الوزارة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان شارل غسطين وأعضاء مجلس الإدارة.
وجرى خلال الاجتماع البحث في الآليات الكفيلة بتعزيز أداء الكازينو المالي والإداري، بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز دوره السياحي والاقتصادي.
وتناول المجتمعون الأولويات التي يفترض العمل عليها خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة، وفي مقدمها تحسين الإيرادات ورفع الكفاءة التشغيلية، ومواصلة تحديث الإدارة واعتماد مزيد من أساليب الحوكمة والرقمنة، والتصدي لظاهرة ألعاب الميسر غير الشرعية حمايةً لحقوق الدولة والامتيازات القانونية الممنوحة لكازينو لبنان، إلى جانب تنشيط الفعاليات واستقطابها بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية، كما وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الكازينو ووزارة المالية بما يضمن حسن الإدارة ورفع حجم العائدات للخزينة.
وقد أكد الوزير جابر "أهمية مواصلة العمل وفق رؤية إصلاحية تقوم على الإدارة الرشيدة، وتعزيز الشفافية، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها كازينو لبنان بما يعيد ترسيخ دوره كأحد أبرز المرافق السياحية والترفيهية والاقتصادية في لبنان".
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