رجي إستقبل أرنو: التزام بدعم دولي غير مشروط للبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، القائم بأعمال المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، في زيارة تعارفية بمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.وخلال اللقاء، تمنى الوزير رجي للسفير أرنو التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية وإداراتها المعنية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، وشدد في هذا السياق على أهمية الدبلوماسية المتعددة الأطراف والدور الدولي الفاعل في لبنان.من جهته، أكد أرنو أن لبنان عانى الكثير وما زال يعاني، وأنه بحاجة إلى دعم دولي نوعي وغير مشروط، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيكون في صلب مهمته خلال المرحلة المقبلة.وتطرق اللقاء إلى الوضع في لبنان والمنطقة، حيث نقل أرنو إلى الوزير رجي انطباعاته حول آفاق الحل، في ضوء ما استمع إليه خلال جولة قام بها على عدد من دول المنطقة.