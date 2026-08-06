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مجموعة CMA CGM عبر شركتها التابعة CEVA Logistics تُنجز الاستحواذ على مجموعة فتّال

أخبار لبنان
2026-08-06 | 05:12
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مجموعة CMA CGM عبر شركتها التابعة CEVA Logistics تُنجز الاستحواذ على مجموعة فتّال
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مجموعة CMA CGM عبر شركتها التابعة CEVA Logistics تُنجز الاستحواذ على مجموعة فتّال

أعلنت مجموعة CMA CGM ، من خلال شركتها التابعة CEVA Logistics ، عن انجاز عملية الاستحواذ على مجموعة فتّال، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإعلان عن الاتفاق بين المجموعتين في 14 أبريل/نيسان 2026.

 

ويشكّل هذا الاستحواذ محطة رئيسية في استراتيجية تطوير مجموعةCMA CGM ، الهادفة إلى تزويد عملائها بحلول لوجستية متكاملة تغطي سلسلة الإمداد بأكملها، من المورّد الأساسي وصولاً إلى العميل النهائي، وتشمل مختلف الأنشطة من النقل البحري إلى التوزيع.

وستسهم خبرة مجموعة CMA CGM وقدراتها الابتكارية في تعزيز مكانة فتّال في الأسواق المحلية والدولية.

 

بفضل خبرة تمتد لأكثر من قرن، توزّع فتّال مجموعة واسعة من المنتجات ضمن ثلاث قطاعات رئيسية: السلع الاستهلاكية والإلكترونيات، المنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية، والجمال والموضة. تضيف فتّال إلى CMA CGM خبرة واسعة، وحضوراً راسخاً في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب فريق عمل ذات كفاءة عالية.

 

وسيتيح التكامل بين المجموعتين تحقيق أوجه تآزر تجارية وتشغيلية ومالية مهمة، من خلال محافظ العملاء المشتركة، والمنصات اللوجستية وشبكات التوزيع، وتبادل الخبرات. كما سيسهم هذا الاستحواذ في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتسريع تطوير منصة إقليمية رائدة. 

 

إلى جانب بعده الاستراتيجي، يشكّل هذا الاستحواذ استثماراً طويل الأمد في لبنان، وهو يعكس ثقة مجموعة CMA CGM المستمرة بإمكانات لبنان، وكفاءة مواهبه، وقدرته على استعادة دوره الكامل في قلب حركة التبادل التجاري في المنطقة.

 

منذ تأسيسها عام 1978، واصلت مجموعة CMA CGM الاستثمار في لبنان وتوسيع أنشطتها وخلق فرص العمل. ومع انضمام مجموعة فتّال، سيصبح عدد موظفي المجموعة في لبنان نحو 4,000 موظف، ما يجعلها واحدة من أكبر جهات التوظيف في القطاع الخاص في البلاد، مما يعزز دورها في تنمية الاقتصاد اللبناني.

 

وفي هذا الصدد، قال رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM  

" ان هذا الاستحواذ يشكّل محطة جديدة في مسيرة تطوّر مجموعتنا، فهو يعزّز قدرتنا على تزويد عملائنا بحلول لوجستية متكاملة وأكثر كفاءة، ويعكس ثقتنا الراسخة بلبنان". وأضاف: "نحن نؤمن بمستقبل لبنان، وسنواصل الاستثمار فيه، وخلق فرص العمل، وتطويرأنشطة ذات قيمة مضافة". 

 

مجموعةّ CMA CGM

 

تُعدّ مجموعة CMA CGM لاعباً عالمياً في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، انطلاقاً من شعارها: "نبتكر طرقاً أفضل لخدمة عالم دائم الحركة."

تتواجد المجموعة في 184 دولة، ويعمل لديها 170 ألف موظف، من بينهم نحو 6 آلاف في مرسيليا، حيث يقع مقرها الرئيسي.

وبصفتها ثالث أكبر شركة للنقل البحري في العالم، تخدم CMA CGM أكثر من 420 ميناءً عبر القارات الخمس، من خلال أسطول يضم أكثر من 700 سفينة. وفي عام 2025، نقلت CMA CGM أكثر من 24 مليون حاوية نمطية (TEU). أما شركتها التابعة CEVA Logistics، وهي من بين أكبر خمس شركات لوجستية عالمياً، فتدير 1,000 مستودع، وتولت إدارة 15 مليون شحنة في عام 2025. كما يشغّل قسم الشحن الجوي في المجموعة أسطولاً من طائرات الشحن تحت علامتي CMA CGM AIR CARGO وAir Belgium.

وتضم CMA Media، ثالث أكبر مجموعة إعلامية خاصة في فرنسا، مجموعة RMC-BFM وعدداً من الصحف الوطنية والإقليمية، بما في ذلك La Tribune Dimanche وLa Tribune وLa Provence وCorse Matin، بالإضافة إلى منصة الإعلام الاجتماعي  Brut.

وفي إطار التزامها بالتحول في مجال الطاقة، تهدف مجموعة CMA CGM إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وتقدّم Foundation CMA CGMالمساعدات الإنسانية في حالات الأزمات، كما تلتزم بدعم التعليم للجميع وتعزيز تكافؤ الفرص حول العالم. وحتى اليوم، نقلت المؤسسة 120 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى 106 دول، ودعمت أكثر من 630 مشروعاً في فرنسا ولبنان وحول العالم.

 

مجموعة فتّال

 

تأسست مجموعة فتّال عام 1897، وتطورت على مرّ السنين لتصبح واحدة من أبرز وكلاء وموزّعي العلامات التجارية العالمية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعمل المجموعة اليوم في 10 دول، وهي متخصصة في تخزين وترويج وتوزيع المنتجات والخدمات الموجّهة إلى المستهلكين والمرضى والمهنيين والعملاء المباشرين. وتركّز مجموعة فتّال بشكل أساسي على توزيع ثلاث فئات من المنتجات: (1) السلع الاستهلاكية والإلكترونيات الاستهلاكية، (2) المنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية، و(3) العطور والساعات والمجوهرات والأزياء ومستحضرات التجميل.

وبفضل محفظتها من العلامات التجارية العالمية والمحلية المرموقة، إلى جانب خبرتها المتراكمة على مدى السنوات، أصبحت مجموعة فتّال شريكًا أساسيًا للوصول إلى ملايين المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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