البساط شكر لقوى الأمن توقيف منتحلة صفة مفتشة في وزارة الاقتصاد: أي زيارات تفتيشية تقوم بها الوزارة تتم حصراً عبر المفتشين الرسميين

شكر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الجهود التي بذلها عناصرها في كشف إحدى المشتبه بهن بانتحال صفة "مفتشة في وزارة الاقتصاد والتجارة" واستغلال اسم الوزارة لارتكاب عمليات احتيال في حق أصحاب المؤسسات والشركات، وتوقيفها.وأكد الوزير البساط ، بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن وزارة الاقتصاد والتجارة تدين بأشد العبارات هذه الممارسات التي تستهدف المواطنين والقطاع الخاص، وتشوّه صورة الإدارة العامة، وتسيء إلى الموظفين الذين يؤدون واجباتهم وفق الأصول القانونية.وأوضح أن أي إجراءات أو زيارات تفتيشية تقوم بها الوزارة تتم حصراً عبر المفتشين الرسميين المخولين، ووفق الأصول القانونية المعتمدة، ولا يحق لأي شخص طلب أي مبالغ مالية أو رسوم نقدية تحت أي ذريعة أو مسمى.وشدد على أن الوزارة ستتابع الملف حتى نهايته، وستضع نفسها بتصرف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفة موظفيها أو استغلال اسم الوزارة لارتكاب أعمال احتيالية، بما يضمن محاسبة جميع المتورطين وحماية المواطنين والمؤسسات.ودعا المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى عدم التجاوب مع أي شخص يدّعي تمثيل وزارة الاقتصاد والتجارة خارج الأطر الرسمية، والإبلاغ فورًا عن أي حالة مشابهة لدى الأجهزة الأمنية المختصة أو لدى الوزارة، حفاظًا على حقوقهم ومنعاً لتكرار هذه الجرائم.