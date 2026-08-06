بري استقبل مستشار الأمن القومي البريطاني... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول (Jonathan Powell)، والوفد المرافق بحضور السفير البريطاني لدى لبنان هايمش كاول حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان والجنوب والعلاقات الثانية بين لبنان والمملكة المتحدة.



وتابع الرئيس بري المستجدات وتطورات الأوضاع خلال استقباله الوزير السابق جورج قرداحي.



كما استقبل رئيس المجلس النيابي سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر.