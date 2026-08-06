منظمات حقوقية تعتبر أن قتل إسرائيل للصحافية اللبنانية آمال خليل يرقى الى "جريمة حرب"

اعتبرت ثلاث منظمات حقوقية أن هجمات الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان كانت "متعمدة"، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها "جريمة حرب".



واستشهدت خليل (42 عاما)، الصحافية والمراسلة الميدانية في جريدة الأخبار، وأصيبت زميلتها المصورة المستقلة زينب فرج، بجروح في 22 نيسان، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا احتمتا فيه ببلدة الطيري، بعد تعرض سيارة أمام سيارتهما لغارة اسرائيلية أدت الى استشهاد شخصين كانا بداخلها.



وأجرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمفكرة القانونية تحقيقات منفصلة بشأن استشهاد خليل، وعرضت نتائجها الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك في بيروت.



وقالت هيومن رايتس إن "هجمات الجيش الإسرائيلي" التي قتلت خليل وأصابت زميلتها "هجمات متعمدة مفترضة ضد مدنيين، ما يجعلها جرائم حرب".



ودعت العفو الدولية من جهتها الى التحقيق بالهجوم "بصورة مستقلة ومحايدة باعتباره جريمة حرب".



وخلص تحقيق "المفكرة القانونية" الى أن "الأدلة المتوفرة تشير الى تعمد قتل آمال بما يشكل جريمة حرب".