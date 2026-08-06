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رئيس الحكومة بحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني في مساعي وقف الحرب في المنطقة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول (Jonathan Powell)، والسفير البريطاني لدى لبنان هايمش كاول (Hamish Cowell)، حيث تناول البحث التحديات التي يواجهها لبنان اليوم، ومساعي وقف الحرب الدائرة في المنطقة.