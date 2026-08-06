الشيخ زهير الكبي إلتقى سلام: دار الفتوى ومؤسساتها تقف إلى جانبه وتدعم مواقفه الإسلامية والوطنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المدير العام للأوقاف الإسلامية بالتكليف والمدير العام لصندوق الزكاة في دار الفتوى الشيخ زهير الكبي على رأس وفد من العلماء، وسلّم الشيخ الكبي الرئيس سلام دعوةً لحضور الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين الواقع في 24-8-2026، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، في قاعة مسجد محمد الأمين وسط بيروت.



وأثنى الشيخ الكبي على جهود ومساعي الرئيس سلام في حل الأزمات في لبنان، مؤكداً أن دار الفتوى ومؤسساتها تقف إلى جانبه وتدعم مواقفه الإسلامية والوطنية.