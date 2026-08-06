اجتماع تنسيقي بين وزيري الصحة والعمل... وهذا ما جرى بحثه

عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر اجتماعًا في مكتب وزير الصحة العامة، خُصص لبحث آليات التنسيق والتكامل بين الوزارتين في موضوع التغطيات الصحية وضمان استمراريتها بما يحفظ مصلحة المواطنين المرضى، ولا سيما في ما يتعلق بالتغطيات الاستشفائية والدوائية التي تؤمنها وزارة الصحة العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاء تنسيقي لاحق، يشارك فيه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام لوزارة الصحة العامة، لاستكمال البحث في مختلف التفاصيل المتعلقة بآليات التعاون والتنسيق بين الجانبين.