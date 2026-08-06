في الديمان... اعلان "حمى حديقة البطاركة" برعاية وزيرة البيئة

استهل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لقاءاته في الديمان اليوم، بمناسبة بيئية أُقيمت برعاية وحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، وشهدت إعلان "حمى حديقة البطاركة" في الديمان.



وتمحورت المناسبة حول أهمية حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي في وادي قاديشا، وصون الطيور المهاجرة ومسارات عبورها، ولا سيما أن الموقع الجغرافي للبنان يجعله صلة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا ومحطة مهمة للطيور خلال هجرتي الربيع والخريف.



كما تم تأكيد أهمية حديقة البطاركة بوصفها مساحة تجمع البعدين الروحي والتراثي بالبعد البيئي، وتوفر محطة للطيور المهاجرة للراحة قبل استكمال رحلاتها. وبإعلانها حمى، تنضم حديقة البطاركة إلى نيحا وحردين وكفور العربة في إطار المبادرات الهادفة إلى حماية الطبيعة.

