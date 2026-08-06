الجمارك أنهت الاستعدادات اللوجستية والفنية والتقنية لتشغيل السكانير عند معبر المصنع

أنهت الجمارك اللبنانية الاستعدادات اللوجستية والفنية والتقنية لتشغيل السكانير عند معبر المصنع الحدودي.وقد تم تخطيط الهنغار المتواجدة فيه آلة السكانير ووضع على الباب الرئيسي له عارضة جديدة تماشيا مع المواصفات العالمية للشاحنات.وتتولى آلة السكانير القيام بمسح للشاحنات خلال دقائق وعند الانتهاء تتوجه الشاحنات من الباب الأمامي نحو الحدود السورية.