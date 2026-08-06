الجميّل بحث مع وفد نادي الصحافة في اقتراح قانون الإعلام وضمان حرية العمل الصحافي

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفداً من نادي الصحافة برئاسة بسام أبو زيد، حيث جرى البحث في اقتراح قانون الإعلام والملاحظات المطروحة عليه، ولا سيما ما يتصل بضمان حرية الإعلام، وحماية العمل الصحافي وتطوير الإطار القانوني بما يواكب التحولات الرقمية ويحفظ استقلالية القطاع.



كما تناول اللقاء أهمية إقرار قانون عصري للإعلام يوازن بين صون حرية التعبير وترسيخ المهنية والمسؤولية، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإعلامية والوطنية ذات الاهتمام المشترك.

