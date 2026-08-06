الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الزراعة بحث مع شخصيات نيابية وبلدية ونقابية في ملفات الغابات والتنمية الزراعية والصيد البحري
أخبار لبنان
2026-08-06 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزير الزراعة بحث مع شخصيات نيابية وبلدية ونقابية في ملفات الغابات والتنمية الزراعية والصيد البحري
واصل وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءاته الهادفة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية والنيابية والنقابية، ومتابعة الملفات الزراعية والبيئية والتنموية ذات الأولوية، في إطار سياسة الوزارة القائمة على الحوار والشراكة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، استقبل الوزير هاني النائب السابق الدكتور فارس سعيد، بحضور رئيس بلدية قرطبا، حيث جرى البحث في أبرز القضايا الزراعية والإنمائية التي تهم بلدة قرطبا والمنطقة، ولا سيما سبل حماية الغابات والحد من مخاطر الحرائق، وتعزيز مراكز حراس الأحراج ودعم قدراتها البشرية واللوجستية، بما يساهم في صون الثروة الحرجية وتعزيز الإدارة المستدامة للغابات.
كما استقبل هاني النائب فادي كرم، حيث تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر زراعي في قضاء كسروان، يهدف إلى دعم المزارعين وإبراز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة. وجرى التركيز على تطوير قطاع الزيتون، من خلال تحسين إنتاج زيت الزيتون، والارتقاء بجودته وفق المعايير الحديثة، وتعزيز قدرته التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام تسويقه محليًا وخارجيًا، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارعين واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي إطار متابعة تنفيذ التشريعات الحديثة الخاصة بالقطاع البحري، عقد الوزير هاني لقاءً تشاوريًا موسعًا مع نقابات وتعاونيات الصيادين، بحضور سعادة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، خُصص لشرح مضامين قانون الصيد البحري وتربية الأحياء المائية الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا، والاستماع إلى ملاحظات الصيادين واقتراحاتهم بشأن المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ.
وأكد الوزير هاني خلال اللقاء "أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ويكرّس حماية الصياد الحرفي الصغير باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة هذا القطاع، مشددًا على أن الوزارة ستواصل نهجها التشاركي مع الصيادين ونقاباتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في إعداد المراسيم التطبيقية، بما يضمن حسن تنفيذ القانون، والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في لبنان".
وختم الوزير هاني بالتأكيد "أن وزارة الزراعة مستمرة في اعتماد الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء والجهات المعنية، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به يتطلب تكامل الجهود بين الدولة والسلطات المحلية والهيئات النقابية والمنتجين، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".
أخبار لبنان
الزراعة
شخصيات
نيابية
وبلدية
ونقابية
ملفات
الغابات
والتنمية
الزراعية
والصيد
البحري
التالي
الجميّل بحث مع وفد نادي الصحافة في اقتراح قانون الإعلام وضمان حرية العمل الصحافي
الوزير سلامة عرض والسفير الصيني الأوضاع العامة وتعزيز التبادل الثقافي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-31
وزير الزراعة بحث مع النائب سعد في تطبيق قانون الصيد البحري وأكد حماية حقوق الصيادين وتعزيز استدامة القطاع
أخبار لبنان
2026-07-31
وزير الزراعة بحث مع النائب سعد في تطبيق قانون الصيد البحري وأكد حماية حقوق الصيادين وتعزيز استدامة القطاع
0
أخبار لبنان
2026-07-15
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
أخبار لبنان
2026-07-15
وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه
0
أخبار لبنان
2026-07-02
وزارة الزراعة ذكّرت بالقرارات المنظمة للصيد البحري: لحماية الثروة السمكية والالتزام بالقوانين النافذة
أخبار لبنان
2026-07-02
وزارة الزراعة ذكّرت بالقرارات المنظمة للصيد البحري: لحماية الثروة السمكية والالتزام بالقوانين النافذة
0
أخبار لبنان
2026-05-20
وزارة الزراعة تدعو إلى استخدام المبيدات الزراعية المسجّلة حفاظاً على السلامة العامة والإنتاج الزراعي
أخبار لبنان
2026-05-20
وزارة الزراعة تدعو إلى استخدام المبيدات الزراعية المسجّلة حفاظاً على السلامة العامة والإنتاج الزراعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:10
نادي الصحافة يحدد ملاحظاته على مشروع قانون الإعلام
أخبار لبنان
09:10
نادي الصحافة يحدد ملاحظاته على مشروع قانون الإعلام
0
أخبار لبنان
08:59
مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:59
مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل
0
أخبار لبنان
08:37
رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»
أخبار لبنان
08:37
رسامني ترأس الاجتماع التقني للوفد اللبناني لمتابعة مشروع «IMEC»
0
أخبار لبنان
08:24
تجمع صيادي لبنان ردا على بيان وزارة الزراعة : الصيادون ما زالوا يرفضون القانون جملةً وتفصيلا
أخبار لبنان
08:24
تجمع صيادي لبنان ردا على بيان وزارة الزراعة : الصيادون ما زالوا يرفضون القانون جملةً وتفصيلا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-24
سي إن إن: إدارة ترامب جمدت 344 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بإيران في إطار تصعيد الضغط
آخر الأخبار
2026-04-24
سي إن إن: إدارة ترامب جمدت 344 مليون دولار من العملات المشفرة مرتبطة بإيران في إطار تصعيد الضغط
0
أخبار لبنان
2026-04-29
وصول هبة مساعدات من السويد لقوى الأمن الداخلي عبرالهيئة العليا للإغاثة
أخبار لبنان
2026-04-29
وصول هبة مساعدات من السويد لقوى الأمن الداخلي عبرالهيئة العليا للإغاثة
0
أخبار لبنان
2026-04-07
الجيش الإسرائيليّ وجّه إنذارًا عاجلًا إلى القطع البحرية في المجال البحريّ بين صور ورأس الناقورة
أخبار لبنان
2026-04-07
الجيش الإسرائيليّ وجّه إنذارًا عاجلًا إلى القطع البحرية في المجال البحريّ بين صور ورأس الناقورة
0
فنّ
2026-04-09
جديد قضية وفاة ماثيو بيري… صدور الحكم بحق "ملكة الكيتامين" وهذه التفاصيل
فنّ
2026-04-09
جديد قضية وفاة ماثيو بيري… صدور الحكم بحق "ملكة الكيتامين" وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
أمن وقضاء
07:24
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... وآخرها في بلدة المنصوري
0
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
أخبار لبنان
07:20
بو صعب يكشف تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة
0
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
أخبار دولية
07:12
السعودية وباكستان وتركيا توقع اتفاقية دفاع مشترك
0
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
أخبار لبنان
05:17
الراعي من بعبدا : الفاتيكان يدعم لبنان والمرحلة تتطلب الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها
0
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
أخبار دولية
02:58
ترامب: أعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"
0
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
أمن وقضاء
14:32
عبوةٌ تقتل جنديين إسرائيليين في مجدل زون… وإسرائيل تردّ بغاراتٍ على الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
برمانا تستعد لاستضافة مهرجان الركض في 23 آب
0
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
أمن وقضاء
13:34
بنت جبيل والخيام... لماذا اختارهما لبنان لاختبار الانسحاب والعودة؟
0
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
أخبار دولية
13:30
كاتس يطلب توضيحات بشأن حادث مجدل زون... وضغوط أميركية تكبح التصعيد في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
أمن وقضاء
11:30
تعميم صورة طفلة عمرها 5 سنوات عُثِرَ عليها في برج حمود
2
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
أخبار لبنان
11:36
"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027
3
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
05:06
أوهم ضحاياه عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بقدرته على تسليمهم مطابخ و"أعمال نجارة"... هل من وقع ضحيّة أعماله؟
4
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:45
الحرارة تعاود الارتفاع مطلع الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس
5
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
أخبار دولية
05:28
قاصر يقتل بالرصاص جديه وستة أشخاص بينهم تلاميذ في مدرسته بتايلاند
6
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
اسرار
23:35
أسرار الصحف 7-8-2026
7
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
8
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
أخبار لبنان
04:02
وزارة الأشغال: أعمال تزفيت على طريق المنصورية - الديشونية السبت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More