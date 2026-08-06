شيخ العقل التقى ميشال سكاف والبعثة الإيطالية ووفدا من الجالية الدرزية في كندا

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دارته في شانيه ميشال "بك" سكاف، بحضور رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي المحامي حمادة حمادة، ومقررها الشيخ مقصد أبو عساف، والشيخ سامي عبد الخالق. وجرى خلال اللقاء التباحث في شؤون مزار "الست شعوانة" والحمى المحيط به.



كما استقبل وفد البعثة العسكرية الإيطالية في لبنان برئاسة الكولونيل ماريو، وذلك قبيل مشاركة أعضاء الوفد في حفل إنجاز ترميم المدرسة الرسمية في البلدة من قبل البعثة. وحضر اللقاء رئيس بلدية شانيه نعمان أبي المنى، ومديرة المدرسة نوال مكارم أبي المنى، ومنسقة المشروع ضياء جمال الدين أبي المنى رئيسة الملتقى الثقافي والاجتماعي لجرد عالية والجوار.



وخلال اللقاء شكر سماحة شيخ العقل البعثة على مساهمتها، وقدم هدية رمزية للكولونيل ماريو، مرحباً في الوقت نفسه بالمسؤول الجديد للبعثة في لبنان.



كذلك، التقى الشيخ ابي المنى وفداً من الجاليات الدرزية في كندا ضم: معتمد مشيخة العقل في أونتاريو الشيخ محمد أبو حمدان، ومعتمد مشيخة العقل في أوتاوا الدكتور خالد رشيد، والرئيس السابق للجمعية الدرزية في مونتريال الأستاذ أيمن السوقي، والرئيس السابق للجمعية الدرزية في أوتاوا الأستاذ سلمان عبد الخالق، والأستاذ خالد عبد الباقي، والدكتور فايز غانم. وتم البحث في أمور متصلة بالجالية الدرزية في الاغتراب، وسبل معالجة بعض القضايا وتفعيل التواصل، بحضور رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، والشيخ كمال أبي المنى.



ومن الزوار: وفد من جمعية الانماء الاقتصادي في الجبل برئاسة فادي الشامي.