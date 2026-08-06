"مؤسسة مخزومي": شباب لبنان يستحقون الوصول إلى أكبر المنصات العالمية

نشرت "مؤسسة مخزومي" على منصة "أكس": "إيماننا بلبنان وبشبابه لا يتزعزع، ودعمنا لهم مستمر للعام التاسع على التوالي، لأننا نؤمن بأن شباب لبنان يستحقون الوصول إلى أكبر المنصات العالمية. تعد بطولة Microsoft Office Specialist العالمية وبطولة Adobe Certified Professional العالمية من أبرز المسابقات العالمية في المهارات الرقمية. وقد حقق وفد لبنان هذا العام لقب بطل العالم في فئة Microsoft Word 2019، إلى جانب خمسة مراكز ضمن أفضل 10 عالميا في مسابقات Microsoft Word وPowerPoint وExcel، وهذا هو اللقب العالمي الثاني الذي يحققه لبنان، في إنجاز يؤكد أننا لا نحقق النجاح بالصدفة، بل نصنع أثرا حقيقيا، ونرسخ حضور لبنان على الساحة العالمية بثبات، رغم كل التحديات، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في شباب لبنان هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل لبنان".

