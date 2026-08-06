اتحاد النقل الجوي يطالب الحكومة بالتراجع عن ضريبة الـ3% على السلع المستوردة

طالب اتحاد النقل الجوي في لبنان UTA، "الحكومة بالتراجع الفوري عن ضريبة الثلاثة في المئة على السلع المستوردة"، واصفًا هذا الأمر بـ"الجريمة الاجتماعية".



واعتبر في بيان، أن "بعد وعد من الحكومة بالتراجع عن ضريبة الثلاثة في المئة على السلع المستوردة، والتي تطال تقريبا معظم السلة الاستهلاكية للمواطن اللبناني، ها هي الحكومة تتراجع عن وعدها بالتخفيف عن كاهل المواطن وتمعن بخنقه معيشيا كأن لا يكفي المواطن حربًا وتهجيرًا ومحو قرى وبلدات من الوجود، وارتفاع إيجارات البيوت والمحروقات واشتراكات المولدات حتى رغيف الخبز".