الرئيس بري يدعو الى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين فيه 11، 12 آب 2026 وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.