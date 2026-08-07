الرئيس عون استقبل الوزير شارل الحاج: لتحسين جودة خدمات الاتصالات

الرئيس جوزاف عون عرض مع وزير الاتصالات شارل الحاج أوضاع القطاع، والخطط التي تعدّها الوزارة لتطويره وتحديثه، والخطوات العملية المحدّدة لتحقيق هذه الأهداف.
وشدّد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية، ومواصلة تحديث الشبكات… pic.twitter.com/YSKTiYowrw
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 7, 2026
الرئيس جوزاف عون عرض مع وزير الاتصالات شارل الحاج أوضاع القطاع، والخطط التي تعدّها الوزارة لتطويره وتحديثه، والخطوات العملية المحدّدة لتحقيق هذه الأهداف.
وشدّد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية، ومواصلة تحديث الشبكات… pic.twitter.com/YSKTiYowrw