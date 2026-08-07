الرئيس عون استقبل الوزير شارل الحاج: لتحسين جودة خدمات الاتصالات

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج أوضاع القطاع، والخطط التي تعدّها الوزارة لتطويره وتحديثه، والخطوات العملية المحدّدة لتحقيق هذه الأهداف.



وشدّد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات، وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية، ومواصلة تحديث الشبكات والبنى التحتية، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في حياة المواطنين ودعم الاقتصاد والنمو.