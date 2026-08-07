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شيخ العقل يدين الاعتداء على جرمانا: هو اعتداء على كل سوريا

أخبار لبنان
2026-08-07 | 05:22
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شيخ العقل يدين الاعتداء على جرمانا: هو اعتداء على كل سوريا
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شيخ العقل يدين الاعتداء على جرمانا: هو اعتداء على كل سوريا

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى اتصالاً بالشيخ أبو عهد هيثم كاتبة شيخ مدينة جرمانا.

ودان "الاعتداء الإجرامي الآثم"، معتبراً أن "الاعتداء على جرمانا هو اعتداء على كل سوريا، إذ من خلاله يحاولون ضرب صيغة التنوع والعيش المشترك وإحداث شرخ أوسع بين المكونات السورية".

وقال الشيخ ابي المنى في تصريح له: "إن الرد يكون بوحدة الموقف والتضامن في مواجهة تلك المحاولات، وبالثبات على المبادئ والتوجهات، التي يؤكد عليها دائماً مشايخ وأهالي جرمانا، وبِتحمّل الدولة مسؤوليتها في كشف الجناة وسوقهم إلى المحاسبة، وفي طمأنة الناس على أمنهم وحفظ حقوقهم وكرامتهم".

أخبار لبنان

شيخ العقل

سامي أبي المنى

الاعتداء

جرمانا

سوريا

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